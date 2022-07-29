Україна просить Ліван вжити заходів для з'ясування обставин заходження у порт Триполі сирійського судна з краденим українським ячменем – посольство

Посол України в Лівані Ігор Осташ на зустрічі з президентом Лівану Мішелем Ауном 28 липня висловив прохання вжити заходів для з'ясування обставин перебування в ліванських територіальних водах сирійського судна, яке було завантажене в порту Феодосії ячменем, вивезеним з окупованих українських територій.

"Посол звернув увагу президента на факт заходження 27.07.2022 у морський порт Триполі сирійського судна, яке було завантажено у порту Феодосії ячменем, вивезеним з окупованих територій. Висловлено прохання вжити заходів для з'ясування обставин його перебування в ліванських територіальних водах. Також було підкреслено, що зазначений факт може завдати шкоди двостороннім відносинам", - повідомило посольство України в Лівані на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

Зазначено, що під час зустрічі було обговорено питання постачання української пшениці на ліванський ринок. "Підкреслено, що, незважаючи на воєнні дії з боку російського агресора, наша країна продовжуватиме бути надійним партнером Лівану і забезпечуватиме його продовольчу безпеку", - наголошено в повідомленні.