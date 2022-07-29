Резніков обговорив із колегою з Литви допомогу та підтримку України

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив із міністром оборони Литви Арвідасом Анушаускасом ситуацію на передовій, а також підтримку та допомогу Україні.

"Хоробрий Арвідас Анушаускас знову в Києві! Ми обговорили поточну ситуацію на передовій, допомогу Литви та підтримку України, які так важливі для нас. Наша перемога неминуча! Литва стоїть з Україною як чудовий друг і партнер!", - написав Резніков у твіттері в ніч на п'ятницю.