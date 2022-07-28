Україна зробить усе, що від неї залежить, щоб коридор з експорту зерна запрацював

Україна зробить усе, що від неї залежить, щоб коридор з експорту зерна з українських портів запрацював, запевнив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Усі розуміють, наскільки велика відповідальність покладена на всіх учасників цього процесу для забезпечення виходу першого судна із зерном з українського порту. Тому, щоб організувати та реалізувати цей перший прохід гуманітарним коридором, прораховуються всі деталі, все перевіряється ще раз, двічі, тричі: це вимагає часу. Але, як я наголосив: Україна зробить усе від неї залежне, щоб цей коридор запрацював", - сказав він в ефірі національного телемарафону у четвер увечері.