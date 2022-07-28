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21:29 28.07.2022

Байден підтвердив голові КНР, що позиція США стосовно Тайваню не змінилася

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Байден підтвердив голові КНР, що позиція США стосовно Тайваню не змінилася

Президент США Джо Байден у телефонній розмові підтвердив голові КНР Сі Цзіньпіню, що позиція Сполучених Штатів щодо Тайваню не змінилася, йдеться у заяві Білого дому, опублікованій у четвер.

"Говорячи про Тайвань, президент Байден наголосив, що політика США не змінилася, і штати виступають рішуче проти односторонніх спроб змінити статус-кво або підірвати мир і стабільність у Тайванській протоці", - йдеться у заяві Білого дому.

Також наголошується, що лідери обговорили низку питань, щодо двосторонніх відносин між США та КНР, а також регіональні та глобальні питання. У заяві не сказано, чи обговорювали Байден та Сі Цзіньпін ситуацію в Україні, проте раніше в МЗС КНР зазначили, що китайський лідер нагадав співрозмовнику про позицію його країни з цього питання.

Білий дім зазначає, що телефонна розмова стала частиною зусиль адміністрації Байдена щодо поглиблення відносин між двома країнами.

 

 

Теги: #сша #китай #тайвань #розмова

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