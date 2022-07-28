У Миколаєві пролунало кілька вибухів
У Миколаєві у четвер увечері чутно вибухи, повідомив мер Олександр Сєнкевич.
"Миколаїв! Повітряна тривога! У місті пролунало кілька вибухів", - написав він у телеграм-каналі.
У Миколаєві у четвер увечері чутно вибухи, повідомив мер Олександр Сєнкевич.
"Миколаїв! Повітряна тривога! У місті пролунало кілька вибухів", - написав він у телеграм-каналі.
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