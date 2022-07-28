Події

20:06 28.07.2022

У Миколаєві пролунало кілька вибухів

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У Миколаєві пролунало кілька вибухів

У Миколаєві у четвер увечері чутно вибухи, повідомив мер Олександр Сєнкевич.

"Миколаїв! Повітряна тривога! У місті пролунало кілька вибухів", - написав він у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #миколаїв #вибухи

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