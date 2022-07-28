У Миколаєві пролунало кілька вибухів

У Миколаєві у четвер увечері чутно вибухи, повідомив мер Олександр Сєнкевич.

"Миколаїв! Повітряна тривога! У місті пролунало кілька вибухів", - написав він у телеграм-каналі.