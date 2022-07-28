Події

17:46 28.07.2022

У Запоріжжі автомобіль збив 6 перехожих, 2 загинули - поліція

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У Запоріжжі автомобіль збив 6 перехожих, 2 загинули - поліція

Двоє людей загинуло, четверо травмовані внаслідок наїзду автомобіля на перехожих у Космічному мікрорайоні Запоріжжя на вул. Європейській у четвер близько 13:00, повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області.

За інформацією поліції, водій автомобіля BMW не впорався з керуванням, різко змінив напрямок руху, після чого врізався у п'ять припаркованих автомобілів та групу людей, що стояли на узбіччі дороги.

Унаслідок зіткнення загинули двоє: одна особа загинула на місці, друга померла в лікарні. П'ятьох громадян віком від 25 до 50 років госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Водія автомобіля, чоловіка 1992 р. н., затримано. Експертиза встановила, що він був тверезий. Стосовно нього відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до десяти років.

Теги: #дтп #запоріжжя

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