Події

16:44 28.07.2022

Науседа вручив Зеленському найвищу нагороду Литви – Орден Вітовта Великого

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Науседа вручив Зеленському найвищу нагороду Литви – Орден Вітовта Великого

Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа вручив президентові України найвищу нагороду Литви – Орден Вітовта Великого.

"Для мене буде великою честю сьогодні вручити Орден Вітовта Великого із золотим ланцюгом президенту Зеленському, а разом із ним – і всьому українському народу", – сказав Науседа у своєму виступі з трибуни Верховної Ради України під час пленарного засідання в четвер.

Науседа наголосив, що вручення цієї найвищої державної нагороди Литви символізує історичне єднання українського та литовського народів, спільну боротьбу та перемоги.

"Разом до перемоги. Слава Україні!" – додав президент Литви.

Теги: #орден #зеленський #науседа

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