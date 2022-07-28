Науседа вручив Зеленському найвищу нагороду Литви – Орден Вітовта Великого

Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа вручив президентові України найвищу нагороду Литви – Орден Вітовта Великого.

"Для мене буде великою честю сьогодні вручити Орден Вітовта Великого із золотим ланцюгом президенту Зеленському, а разом із ним – і всьому українському народу", – сказав Науседа у своєму виступі з трибуни Верховної Ради України під час пленарного засідання в четвер.

Науседа наголосив, що вручення цієї найвищої державної нагороди Литви символізує історичне єднання українського та литовського народів, спільну боротьбу та перемоги.

"Разом до перемоги. Слава Україні!" – додав президент Литви.