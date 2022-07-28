В Україні створять Коледж Європи - Зеленський

В Україні буде створено Коледж Європи, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Для мене честь оголосити зараз про ще один дуже важливий крок. Європейський Союз має Коледж Європи в Брюгге (Бельгія - ІФ) і в Натоліні (Польща - ІФ). Це одні із найповажніших закладів післядипломної освіти, які готують фахівців для роботи в інституціях ЄС і в державах-членах. Ми створюємо в Україні наш Коледж Європи", - сказав президент на урочистому засіданні Верховної Ради, присвяченому Дню державності, у четвер у Києві.

За його словами, вже підписано відповідний меморандум між урядом України і Коледжем Європи в Натоліні.

"І на першому етапі в одному з українських вищих навчальних закладів запрацює факультет європейської інтеграції, а зггодом на його основі – Коледж Європи в рамках Президентського університету", – розповів Зеленський.

Глава держави впевнений, що цей коледж уже незабаром почне працювати.

За словами Зеленського, цей коледж стане не лише фаховою основою для європейської політики України як члена ЄС, а й "нашим внеском у розвиток європейських інституцій".