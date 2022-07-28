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15:46 28.07.2022

Росіяни не дозволили Раді безпеки ООН погодити заяву про підтримку зернової угоди з Україною - ЗМІ

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Росіяни не дозволили Раді безпеки ООН погодити заяву про підтримку зернової угоди з Україною - ЗМІ

Рада Безпеки ООН через заперечення російських дипломатів не змогла погодити заяву, що підтримує укладену минулого тижня в Стамбулі угоду щодо розблокування експорту сільгосппродукції з українських морпортів.

Як повідомляється на сайті видання Associated Press у четвер, про це заявила посол Норвегії в ООН Мона Юул.

"Норвегія та Мексика вже кілька днів працюють над тим, щоб об'єднати Раду в одному посланні, підтримаючи важливу угоду щодо відновлення експорту зерна, продуктів харчування та добрив через Чорне море. Ми шкодуємо, що це було неможливо", - цитує видання норвезького дипломата.

АР із посиланням на дипломатів Ради безпеки ООН повідомило, що РФ заперечує проти цього проєкту заяви щодо зернової угоди, оскільки в ньому згадується засудження генсеком ООН Антоніу Гутеррешем суботнього авіаудару росіянами по території Одеського порту.

За його даними, підготовлена Норвегією та Мексикою заява мала підтримати досягнутий під час підписання 22 липня зернової угоди прогрес, оцінити зусилля Гуттереша та влади Туреччини під час його підготовки та закликати підписантів документа до якнайшвидшого виконання взятих у Стамбулі зобов'язань.

"Єдина заява Ради безпеки, яка підтримує угоду та високо оцінює зусилля генерального секретаря, була б важливим сигналом", - уточнила Юул у повідомленні.

Як повідомлялося, під егідою ООН Україна та Туреччина 22 липня підписали у Стамбулі угоду про відновлення безпечного експорту українських зернових Чорним морем.

Вранці 23 липня росіяни атакували Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр". У МЗС України заявили, що РФ ракетним ударом по порту Одеси поставила під сумнів домовленості, надані нею ООН і Туреччини в "зерновому" договорі.

Глава ООН беззастережно засудив повідомлення про авіаудари по Одесі, пославшись на зобов'язання, узяті сторонами на церемонії підписання у Стамбулі.

Джерело

Теги: #зерно #оон

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