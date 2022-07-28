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10:12 28.07.2022

В Україні діють понад 250 безоплатних онлайн-ресурсів, курсів та розмовних клубів з оволодіння українською мовою – мовний омбудсмен

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В Україні діють понад 250 безоплатних онлайн-ресурсів, курсів та розмовних клубів з оволодіння українською мовою – мовний омбудсмен

В Україні діють понад 250 безоплатних онлайн-ресурсів, курсів та розмовних клубів з оволодіння українською мовою, повідомляють у Секретаріаті уповноваженого із захисту державної мови.

"У рамках ініційованої уповноваженим із захисту державної мови всеукраїнської кампанії зі створення можливостей для всіх бажаючих вивчати українську, Секретаріатом уповноваженого зібрано інформацію про понад 250 безкоштовних онлайн-ресурсів, курсів та розмовних клубів з опанування української мови по всій Україні. Здебільшого локації розміщено у закладах вищої та середньої освіти, у бібліотеках та центрах підвищення кваліфікації", - йдеться у повідомленні пресслужби мовного омбудсмена.

Зазначається, що беззаперечним лідером за кількістю безоплатних можливостей вивчення держмови є Львівська область (77 - локацій з оволодіння мовою), далі - Дніпропетровська (30), Івано-Франківська (17), Вінницька (15), Тернопільська (13) та Одеська (13) області.

Найменшу кількість пропозицій щодо вивчення держмови представлено у Закарпатській, Кіровоградській, Запорізькій, Сумській, Житомирській, Харківській областях.

"Регіональні та місцеві програми з розвитку та популяризації української мови є тим інструментом, який дозволяє комплексно вирішити питання організації функціонування різноманітних мовних ініціатив, у тому числі націлених на допомогу в опануванні мови. Саме тому очікуємо, що найближчим часом в багатьох областях будуть прийняті позитивні рішення. Така програма сьогодні вкрай потрібна і столиці", - зазначив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Теги: #омбудсмен #українська_мова

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