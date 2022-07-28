Події

09:54 28.07.2022

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївщини, руйнують житлові будинки, школи, інформація про постраждалих уточнюється – голова ОВА Кім

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Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївщини, руйнують житлові будинки, школи, інформація про постраждалих уточнюється – голова ОВА Кім

Російські окупанти протягом минулої доби продовжували обстрілювати населені пункти Миколаївської області, руйнуючи житлові будинки, школи та склади агропромислових підприємств, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Так, уранці 28 липня окупанти завдали по Миколаєву масованого ракетного удару, внаслідок влучення трьох ракет практично повністю зруйновано будівлю середньої школи в Корабельному районі міста.

"Поранено одну людину. Також через попадання боєприпасів та їх уламків уражені яхт-клуб, склад агропромислового підприємства, господарські споруди. Детальна інформація уточнюється", - написав Кім у телеграмі.

Він повідомив, що 27 липня окупанти, орієнтовно з 18:00, обстрілювали с. Лимани Галицинівської громади, внаслідок чого було зруйновано та пошкоджено три житлові будинки, електромережу. Постраждалих немає.

Учора, 27 липня, у другій половині дня внаслідок обстрілів горіли поля із зерновими за межами с. Шевченкового Шевченківської громади.

Крім того, увечері 27 липня, орієнтовно о 19:00, були обстріли с. Широкого Широківської громади. Влучення було по дорогах, пошкоджено три житлові будинки. Постраждалих немає. Пізніше, орієнтовно о 05:30, були обстріли на території всієї громади, влучення були по домогосподарствах та за межами населених пунктів. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

"Обстріли територій та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади по лінії розмежування тривають. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється", - наголосив Кім.

Він додав, що у Вознесенському та Первомайському районах день і ніч минули переважно спокійно.

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Теги: #війна #обстріли #миколаївська_область

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