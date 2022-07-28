Окупантам вдалося зібрати 500 дітей лише на одну школу з чотирьох, які оголосили роботу на Луганщині, – Гайдай

Російським окупантам вдалося зібрати 500 дітей лише на одну школу з чотирьох, які оголосили роботу на Луганщині, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"(Окупанти – ІФ-У) оголосили про роботу чотирьох шкіл. Втім, дітей назбирали лише на одну – близько 500 осіб. Слід зазначити, що до російського вторгнення учні міста отримували знання у 20 школах, в багатьох з яких не знаходилось вільних місць", - написав Гайдай у телеграм-каналі.

Водночас у Сєвєродонецьку все ще відсутні вода, газ та світло.

За словами голови ОВА, окупанти з усіх боків фронту намагаються прорватися до великих міст Донеччини, проте бійці Збройних сил України тримають їх майже на одному місці.

"Аби виконати завдання, ворог все частіше відправляє в атаку штурмові групи та застосовує авіацію. Тільки із повітря росіяни завдали щонайменше чотирьох ударів. На жаль, досягли цілей дві ракети. Наші населені пункти чотири рази були обстріляні із мінометів", - наголосив голова ОВА.

За словами Гайдая, наразі відбито шість із семи атак ворога. У чотирьох із них окупанти для посилення вогневої дії задіяли танки, але майже всюди змушені були відійти із втратами. Зокрема ворог знову відійшов на ділянці між Білогорівкою та Верхньокам'янським.