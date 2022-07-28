У Верховній Раді працюють над законопроєктом щодо застосування міжнародного гуманітарного права в Україні

У Верховній Раді напрацьовують концепцію законопроєкту щодо застосування норм міжнародного гуманітарного права (МГП) в Україні, повідомив член фракції "Слуга народу" Олександр Бакумов.

"Вже наразі є ключові пропозиції: консолідувати інформацію щодо актуальних договірних джерел МГП для подальшої імплементації відповідних норм, визначити порядок застосування звичаєвих норм МГП у випадках відсутності договірного регулювання, упорядкувати можливості органів виконавчої влади та державних установ щодо виконання норм МГП, а також запровадити інститут Уповноваженого з питань застосування МГП", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Бакумов наголосив, що робота із притягнення до відповідальності злочинців держави-агресора продовжується і в законодавчій сфері.