Події

08:43 28.07.2022

У Верховній Раді працюють над законопроєктом щодо застосування міжнародного гуманітарного права в Україні

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У Верховній Раді працюють над законопроєктом щодо застосування міжнародного гуманітарного права в Україні

У Верховній Раді напрацьовують концепцію законопроєкту щодо застосування норм міжнародного гуманітарного права (МГП) в Україні, повідомив член фракції "Слуга народу" Олександр Бакумов.

"Вже наразі є ключові пропозиції: консолідувати інформацію щодо актуальних договірних джерел МГП для подальшої імплементації відповідних норм, визначити порядок застосування звичаєвих норм МГП у випадках відсутності договірного регулювання, упорядкувати можливості органів виконавчої влади та державних установ щодо виконання норм МГП, а також запровадити інститут Уповноваженого з питань застосування МГП", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Бакумов наголосив, що робота із притягнення до відповідальності злочинців держави-агресора продовжується і в законодавчій сфері.

 

Теги: #вр #законопроєкт #гумправо

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