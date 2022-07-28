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08:31 28.07.2022

Байден погодився на ідею обміняти Бута на Грайнер та Вілана

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Байден погодився на ідею обміняти Бута на Грайнер та Вілана

 

Президент США Джо Байден схвалив ідею співробітників його адміністрації про те, щоб спробувати обміняти Віктора Бута, який відбуває тюремне ув'язнення в США, на утримуваних у РФ Бріттні Грайнер і Пола Вілана, повідомляє в середу CNN із посиланням на ознайомлені з ситуацією джерела.

"Джерела повідомили CNN, що план щодо обміну Бута на Вілана та Грайнер отримав схвалення у Байдена... Підтримка президента дає змогу обійти заперечення Мін'юсту США, який, як правило, виступає проти будь-яких таких обмінів", - наголошується в повідомленні.

"Ми передали Росії нашу пропозицію і вважаємо, що можемо досягти успіху, зважаючи на ті переговори, які у нас були з російською стороною", - пояснив телеканалу високопоставлений співробітник адміністрації США.

Раніше в середу держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що має намір найближчими днями провести розмову з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, щоб, зокрема, обговорити долю затриманих у РФ американців.

У 2012 році американський суд засудив Бyта до 25 років позбавлення волі за обвинуваченням у торгівлі зброєю. Наразі Бут відбуває покарання у в'язниці міста Меріон, розташованого в штаті Іллінойс. Він заперечує всі обвинувачення та заявляє, що займався абсолютно легальним бізнесом у сфері міжнародних авіаперевезень.

Пол Вілан, який є громадянином США, Ірландії та Канади, а також підданим Великої Британії, 15 червня 2020 року був засуджений Мосміськсудом до 16 років ув'язнення за шпигунство.

5 березня цього року Федеральна митна служба повідомила про затримання у "Шереметьєво" баскетболістки зі США Грайнер, у багажі в неї виявили гашишну олію. Її обвинувачують у незаконному зберіганні без мети збуту наркотичних речовин, а також їх контрабанді в значному розмірі. На сьогодні Грайнер перебуває під вартою. У Росії баскетболістка грала за Єкатеринбурзький клуб УГМК.

Теги: #сша #росія #обмін

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