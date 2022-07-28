До опалювального сезону відновлено 31% об'єктів інфраструктури, зруйнованих унаслідок агресії РФ

У Міністерстві розвитку громад та територій повідомили про готовність до опалювального сезону у 2022 році і що 31% об'єктів інфраструктури відновлено після руйнувань унаслідок збройної агресії РФ, повідомила пресслужба Мінрегіону.

"Станом на 27 липня внаслідок збройної агресії Росії на території України уражено 352 об'єкти критичної інфраструктури у сфері теплопостачання", - наводить пресслужба Мінрегіону слова заступника міністра Наталії Хоцянівської.

Зокрема, за її словами, 331 котельню пошкоджено і 12 - зруйновано. Також чотири ТЕЦ зруйновано і чотири - пошкоджено, до того ж ще пошкоджено одну ТЕС.

Водночас вдалося відновити 31% від загальної кількості уражених об'єктів.

Як зазначається, 27 липня глава Мінрегіону Олексій Чернишов провів четверте засідання Штабу з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду.

"Міністр проінформував учасників штабу, що 19 липня уряд затвердив Положення про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії (ПСО). Він наголосив, що це дасть змогу забезпечити цінову стабільність у сфері теплопостачання під час опалювального сезону 2022/23 рр.", - йдеться у повідомленні.

Чернишов зазначив, що через 2,5 місяця в Україні розпочнеться опалювальний період, який буде непростим, проте уряд підтримуватиме громади у будь-якій ситуації і допоможе із забезпеченням альтернативного палива.

"Це наша відповідальна позиція. Ми маємо разом забезпечити постійне проходження опалювального сезону. Уряд допомагає громадам переходити на альтернативне паливо та забезпечувати швидку і якісну підготовку до холодів", - заявив міністр під час четвертого засідання штабу.

"Енергія - це зброя. Наявність цієї зброї у нас підвищує нашу спроможність. Тому ретельна підготовка до опалювального сезону - це частина оборони держави", - наголосив глава Мінрегіону.

Також на засіданні штабу були присутні керівники деокупованих обласних військових адміністрацій Чернігівської, Полтавської та Сумської, Запорізької, Харківської та Миколаївської областей. Голови цих ОВА доповіли про стан, статус та майбутнє відновлення зруйнованих об'єктів, а також про стан підготовки водопровідно-каналізаційного господарства до опалювального сезону.

Крім того, Чернишов напередодні скликання штабу також продовжив низку зустрічей із місцевою владою на тему підготовки до опалювального сезону. Раніше він провів зустрічі з місцевою владою Хмельницької, Волинської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Житомирської і Тернопільської областей. У середу, 27 липня, поспілкувався із представниками Івано-Франківської та Кіровоградської областей.

У Мінрегіоні також нагадали, що 13 липня Кабмін виділив 1,4 млрд грн на формування запасу резервного обладнання та матеріалів для забезпечення оперативної допомоги громадам під час опалювального сезону та спрямував 286 млн грн із резервного фонду на відновлення теплопостачання у Кременчуці, Охтирці та Чернігові.