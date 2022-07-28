Події

08:21 28.07.2022

Зеленський привітав українців із Днем української державності

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Зеленський привітав українців із Днем української державності

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем української державності, зазначивши, що Україна не має наміру здаватися, незважаючи на нові ракетні терори РФ, і готова об'єднуватися задля збереження своєї державності.

"Важливо не лише відзначати появу дати державності, а й об'єднуватись задля її збереження", - сказав Зеленський у ранковому відеозверненні.

"Неспокійний ранок. Знову – ракетний терор. Ми не здамося. Не опустимо рук. Нас не залякати. Україна – самостійна, вільна, неподільна держава. І буде такою завжди", - наголосив президент.

 

 

 

Теги: #зеленський #день_державності

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