Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем української державності, зазначивши, що Україна не має наміру здаватися, незважаючи на нові ракетні терори РФ, і готова об'єднуватися задля збереження своєї державності.

"Важливо не лише відзначати появу дати державності, а й об'єднуватись задля її збереження", - сказав Зеленський у ранковому відеозверненні.

"Неспокійний ранок. Знову – ракетний терор. Ми не здамося. Не опустимо рук. Нас не залякати. Україна – самостійна, вільна, неподільна держава. І буде такою завжди", - наголосив президент.