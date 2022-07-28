Зеленський: Головне завдання Генпрокуратури - притягнення Росії до відповідальності за війну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що серед головних завдань Генеральної прокуратури - притягнення Росії до відповідальності за війну.

"Сьогодні Верховна Рада України погодила призначення нового генерального прокурора, ним став Андрій Костін. Людина порядна, професійна, вміє працювати системно. Серед його головних завдань суспільство бачить забезпечення всього, що необхідно для притягнення Росії до відповідальності за війну", - сказав він у середу ввечері у традиційному відеозверненні.

За словами Зеленського, "це співпраця з Міжнародним кримінальним судом, з державами-партнерами, які допомагають встановлювати конкретних винних серед російських військових; це фіксація фактів скоєних окупантами злочинів, забезпечення формування доказової бази для притягнення до кримінальної відповідальності кожного воєнного злочинця".

"Офіс генерального прокурора є одним із ключових інститутів, які працюють для того, щоб усі російські вбивці та кати відповідали за скоєні злочини", - сказав президент.