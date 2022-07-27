Події

21:24 27.07.2022

Із травня на Харківщині звільнено 23 населені пункти

3 хв читати
Із травня на Харківщині звільнено 23 населені пункти

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов спростував твердження, що російським окупаційним військам легко вдалося захопити 30% території області.

"Твердження про те, що ворог "легко захопив" 30% території Харківської області щонайменше некоректне, а за великим рахунком неправильне. Щоб зайти, наприклад, до Ізюма, російським окупантам довелося понад місяць вести дуже важкі бої і понести дуже великі втрати у живій силі та техніці", - сказав Синєгубов у коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що за цей час окупанти завдали по Ізюму 476 ракетних ударів - більше, ніж у будь-якому місті в Україні, включно з Маріуполем.

"Сьогодні на Ізюмському напрямку також тривають запеклі бої, ворог там щодня зазнає дуже великих втрат. На цьому напрямку інтенсивність бойових дій одна з найвищих в Україні. Отже, за захоплення частини Харківщини ворог заплатив дуже високу ціну і продовжує її платити щодня", - наголосив Синєгубов.

За його словами, від початку широкомасштабного вторгнення РФ керівники Харкова та області діяли за алгоритмом, визначеним воєнним станом, і підтримували постійний контакт із військовими та вищим керівництвом держави.

"З першої години і я особисто, і мер міста, і всі міські та обласні служби були на постійному зв'язку з військовими та вищим керівництвом держави, і робили все можливе для організації оборони Харківщини, підтримки життєдіяльності населених пунктів області, роботи комунальних служб. Все робилося за алгоритмом, визначеним воєнним станом", - сказав Синєгубов.

На його думку, це дало змогу виконати стратегічні завдання. Зокрема, ворог упустив можливість захопити Харків, як планував, у перші дні війни, і його відігнали від міста. Крім того, було налагоджено роботу щодо залучення до лав ЗСУ добровольців, системи забезпечення військових усім необхідним, організовано гуманітарну допомогу мирному населенню.

"Зараз вся ця робота триває, головні пріоритети не змінилися - це всіляке можливе сприяння ЗСУ та соціальне забезпечення цивільного населення", - сказав Синєгубов.

Водночас він відмовився коментувати позицію, яку в перші дні широкомасштабного вторгнення зайняв Роман Дудін, який на той час був начальником УСБУ в області, зазначивши лише, що оцінку діям або бездіяльності Дудіна мають давати правоохоронні органи.

На думку голови Харківської ОВА, зраду та колабораціонізм не можна назвати масовим явищем, зокрема й на тимчасово окупованих територіях у регіоні.

"Більшість навіть тих, хто опинився на тимчасово окупованій території і страждає від тиску окупантів, співпрацювати з ворогом відмовляються. Щодо колаборантів, то ними активно займаються правоохоронні органи. Всі факти добровільної співпраці з противником документуються, порушуються відповідні кримінальні провадження, оформлюються підозри як заочно, і очно. Кожен із колаборантів рано чи пізно отримає заслужене покарання", - сказав Синєгубов.

Він нагадав, що є випадки, коли окупанти, використавши колаборантів і зрадників, самі ж позбавляються їх. Зокрема, росіяни заарештували міського голову Куп'янська Геннадія Мацегору, який допомагав їм захопити місто.

Синєгубов запевнив, що відколи українські захисники відтіснили ворога від околиць Харкова і вийшли на півночі області впритул до держкордону, окупанти не захопили жодного метра, процес деокупації регіону триває.

"Із травня звільнили 23 населені пункти. На більшості ділянок фронту в Харківській області ЗСУ змусили ворога сконцентруватися на обороні, а не захопленні нових територій. Поки бойові дії тривають, наші захисники мають певні успіхи. Не всю інформацію можна оприлюднити відразу", - сказав Синєгубов.

"Втім, давати оцінки діям військових на окремих театрах бойових дій, яким є, зокрема й Харківщина, у відриві від стратегічних завдань, і коли бойові дії ще тривають, рано та шкідливо. Зараз можу лише стверджувати, що наші військові спільно з політичним керівництвом на всіх рівнях та за підтримки українського суспільства роблять усе можливе, а найчастіше навіть неможливе для захисту нашої держави та перемоги над ворогом. І ми цю перемогу обов'язково одержимо", - підсумував глава ОВА.

 

 

Теги: #харківщина #визволення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:56 27.07.2022
У середу в Дергачівській громаді поранено трьох людей, мер закликає мешканців виїхати та не повертатися до стабілізації ситуації

У середу в Дергачівській громаді поранено трьох людей, мер закликає мешканців виїхати та не повертатися до стабілізації ситуації

19:58 27.07.2022
Окупанти обстріляли Печеніги запалювальними снарядами, пошкоджено газопровід

Окупанти обстріляли Печеніги запалювальними снарядами, пошкоджено газопровід

19:50 27.07.2022
У Балаклійській громаді відновлено газопровід середнього тиску, пошкоджений ворожими обстрілами

У Балаклійській громаді відновлено газопровід середнього тиску, пошкоджений ворожими обстрілами

19:47 27.07.2022
У Чкалівській громаді на Харківщині експоліцейський допомагав окупантам

У Чкалівській громаді на Харківщині експоліцейський допомагав окупантам

08:55 25.07.2022
Минулої доби харківські рятувальники здійснили 23 оперативні виїзди, піротехніки ліквідували 5 ворожих боєприпасів

Минулої доби харківські рятувальники здійснили 23 оперативні виїзди, піротехніки ліквідували 5 ворожих боєприпасів

07:53 21.07.2022
На Харківщині поліція задокументувала понад 20 руйнувань об'єктів за добу

На Харківщині поліція задокументувала понад 20 руйнувань об'єктів за добу

07:03 21.07.2022
Заступник голови Офісу президента Тимошенко та посол Туреччини в Україні обговорили план відновлення Харківщини

Заступник голови Офісу президента Тимошенко та посол Туреччини в Україні обговорили план відновлення Харківщини

08:04 15.07.2022
За добу поліцейські задокументували понад 60 фактів руйнувань у результаті ворожих обстрілів на Харківщині

За добу поліцейські задокументували понад 60 фактів руйнувань у результаті ворожих обстрілів на Харківщині

19:36 14.07.2022
Жительці Куп'янська, яка погодилася очолити підрозділ в окупаційній "тимчасовій цивільній адміністрації" Харківської області, заочно оголошено про підозру

Жительці Куп'янська, яка погодилася очолити підрозділ в окупаційній "тимчасовій цивільній адміністрації" Харківської області, заочно оголошено про підозру

08:25 12.07.2022
За добу на Харківщині задокументовано понад 40 фактів пошкоджень від ворожого обстрілу житлових будинків, ТРЦ, СТО та інших об'єктів інфраструктури

За добу на Харківщині задокументовано понад 40 фактів пошкоджень від ворожого обстрілу житлових будинків, ТРЦ, СТО та інших об'єктів інфраструктури

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Херсонські партизани підірвали один із екіпажів окупаційної "поліції" міста, один "поліцейський" загинув, другого госпіталізовано

ЗС України знешкодили розвідгрупу окупантів поблизу Пасіки, відбили штурмові дії ворога на Краматорському та Бахмутському напрямках

Кандидат на посаду керівника САП Клименко відповідає вимогам законодавства - конкурсна комісія

Словенія передасть Україні обладнання для цивільного розмінування та допоможе у відновленні Харкова - Кулеба

У морпортах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" розпочато підготовку до запуску морського зернового коридору

ОСТАННЄ

Блінкен розраховує провести розмову з Лавровим та обговорити долю затриманих у РФ американців, тему експорту українського зерна

В Іраку протестувальники проти проіранських партій увірвалися до парламенту

Українські військові збили російський безпілотник, який проводив розвідку на Миколаївщині

Депутати пропонують звернутися до міжнародної спільноти із закликом не визнавати псевдореферендуми на окупованих територіях України

У київському метро відновлюють роботу вестибюлі станцій "Академмістечко" та "Дарниця"

Siemens поставив "Миколаївобленерго" електрообладнання у вигляді гумдопомоги на 7,3 млн грн

Херсонські партизани підірвали один із екіпажів окупаційної "поліції" міста, один "поліцейський" загинув, другого госпіталізовано

ЗС України знешкодили розвідгрупу окупантів поблизу Пасіки, відбили штурмові дії ворога на Краматорському та Бахмутському напрямках

У результаті ворожих обстрілів на Харківщині поранено 12-річну дитину та її батька

Верховна Рада заборонила відвідування колекторами військовослужбовців та їхніх сімей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА