Із травня на Харківщині звільнено 23 населені пункти

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов спростував твердження, що російським окупаційним військам легко вдалося захопити 30% території області.

"Твердження про те, що ворог "легко захопив" 30% території Харківської області щонайменше некоректне, а за великим рахунком неправильне. Щоб зайти, наприклад, до Ізюма, російським окупантам довелося понад місяць вести дуже важкі бої і понести дуже великі втрати у живій силі та техніці", - сказав Синєгубов у коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що за цей час окупанти завдали по Ізюму 476 ракетних ударів - більше, ніж у будь-якому місті в Україні, включно з Маріуполем.

"Сьогодні на Ізюмському напрямку також тривають запеклі бої, ворог там щодня зазнає дуже великих втрат. На цьому напрямку інтенсивність бойових дій одна з найвищих в Україні. Отже, за захоплення частини Харківщини ворог заплатив дуже високу ціну і продовжує її платити щодня", - наголосив Синєгубов.

За його словами, від початку широкомасштабного вторгнення РФ керівники Харкова та області діяли за алгоритмом, визначеним воєнним станом, і підтримували постійний контакт із військовими та вищим керівництвом держави.

"З першої години і я особисто, і мер міста, і всі міські та обласні служби були на постійному зв'язку з військовими та вищим керівництвом держави, і робили все можливе для організації оборони Харківщини, підтримки життєдіяльності населених пунктів області, роботи комунальних служб. Все робилося за алгоритмом, визначеним воєнним станом", - сказав Синєгубов.

На його думку, це дало змогу виконати стратегічні завдання. Зокрема, ворог упустив можливість захопити Харків, як планував, у перші дні війни, і його відігнали від міста. Крім того, було налагоджено роботу щодо залучення до лав ЗСУ добровольців, системи забезпечення військових усім необхідним, організовано гуманітарну допомогу мирному населенню.

"Зараз вся ця робота триває, головні пріоритети не змінилися - це всіляке можливе сприяння ЗСУ та соціальне забезпечення цивільного населення", - сказав Синєгубов.

Водночас він відмовився коментувати позицію, яку в перші дні широкомасштабного вторгнення зайняв Роман Дудін, який на той час був начальником УСБУ в області, зазначивши лише, що оцінку діям або бездіяльності Дудіна мають давати правоохоронні органи.

На думку голови Харківської ОВА, зраду та колабораціонізм не можна назвати масовим явищем, зокрема й на тимчасово окупованих територіях у регіоні.

"Більшість навіть тих, хто опинився на тимчасово окупованій території і страждає від тиску окупантів, співпрацювати з ворогом відмовляються. Щодо колаборантів, то ними активно займаються правоохоронні органи. Всі факти добровільної співпраці з противником документуються, порушуються відповідні кримінальні провадження, оформлюються підозри як заочно, і очно. Кожен із колаборантів рано чи пізно отримає заслужене покарання", - сказав Синєгубов.

Він нагадав, що є випадки, коли окупанти, використавши колаборантів і зрадників, самі ж позбавляються їх. Зокрема, росіяни заарештували міського голову Куп'янська Геннадія Мацегору, який допомагав їм захопити місто.

Синєгубов запевнив, що відколи українські захисники відтіснили ворога від околиць Харкова і вийшли на півночі області впритул до держкордону, окупанти не захопили жодного метра, процес деокупації регіону триває.

"Із травня звільнили 23 населені пункти. На більшості ділянок фронту в Харківській області ЗСУ змусили ворога сконцентруватися на обороні, а не захопленні нових територій. Поки бойові дії тривають, наші захисники мають певні успіхи. Не всю інформацію можна оприлюднити відразу", - сказав Синєгубов.

"Втім, давати оцінки діям військових на окремих театрах бойових дій, яким є, зокрема й Харківщина, у відриві від стратегічних завдань, і коли бойові дії ще тривають, рано та шкідливо. Зараз можу лише стверджувати, що наші військові спільно з політичним керівництвом на всіх рівнях та за підтримки українського суспільства роблять усе можливе, а найчастіше навіть неможливе для захисту нашої держави та перемоги над ворогом. І ми цю перемогу обов'язково одержимо", - підсумував глава ОВА.