У Балаклійській громаді відновлено газопровід середнього тиску, пошкоджений ворожими обстрілами

Фахівці АТ "Харківгаз" відремонтували пошкоджений ворожими обстрілами газопровід середнього тиску, який забезпечує газом одне із сіл Балаклійської громади.

"Завдяки проведеним ремонтам природний газ повернули до тисячі будинків одного з населених пунктів Балаклійської громади", - повідомляє пресслужба Харківської ОВА з посиланням на інформацію профільного департаменту.

Крім того, тривають ремонтно-відновлювальні роботи на мережах та пуск газу до будинків у трьох деокупованих ЗСУ населених пунктах Харківського району.

Як повідомлялося раніше, увечері 25 липня внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено газопровід середнього тиску, який забезпечує газом одне із сіл Балаклійської громади.