У Чкалівській громаді на Харківщині експоліцейський допомагав окупантам

Колишньому працівнику поліції, який після окупації Чкалівської селищної територіальної громади Харківської області, добровільно перейшов на бік ворога і почав активно співпрацювати із загарбниками, заочно оголошено про підозру в держзраді, вчиненої в умовах воєнного стану України (ч.2 ст.111 КК України).

Підозрюваний очолював автомобільну колону російських військових, в якій вони їздили за адресами мисливців та учасників АТО. У мисливців вони відбирали зброю, а учасників АТО змушували їхати на перевірку. У ветерана АТО експоліцейський спільно з представниками країни-агресора забрав мікроавтобус на потреби російської армії", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Крім того, за даними досудового слідства, підозрюваний привозив на блокпости продукти харчування для окупантів. Він також показав російським військовим місця для найкращого тактичного та стратегічного розташування їхньої артилерії та іншої техніки з метою недопущення наступу українських військових.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Полтаві, оперативний супровід – другий оперативний відділ ТУ ДБР у Полтаві, УСБУ у Харківській області та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України. Процесуальне керівництво – Харківська облпрокуратура.