У результаті ворожих обстрілів на Харківщині поранено 12-річну дитину та її батька

Російські окупаційні війська обстріляли Харківський район, в результаті постраждали 12-річний хлопчик та його 47-річний батько, повідомляє пресслужба ОВА,

"Обох поранених було доставлено до лікувальних закладів Харкова", - йдеться у повідомленні.

В ОВА вкотре закликають мешканців не перебувати без крайньої необхідності на вулицях, а у разі оголошення повітряної тривоги чи загрози артобстрілу негайно пройти в укриття.