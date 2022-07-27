Події

19:08 27.07.2022

У результаті ворожих обстрілів на Харківщині поранено 12-річну дитину та її батька

1 хв читати

Російські окупаційні війська обстріляли Харківський район, в результаті постраждали 12-річний хлопчик та його 47-річний батько, повідомляє пресслужба ОВА,

"Обох поранених було доставлено до лікувальних закладів Харкова", - йдеться у повідомленні.

В ОВА вкотре закликають мешканців не перебувати без крайньої необхідності на вулицях, а у разі оголошення повітряної тривоги чи загрози артобстрілу негайно пройти в укриття.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:50 27.07.2022
У результаті ранкового ворожого ракетного удару по Харкову поранено шістьох людей

У результаті ранкового ворожого ракетного удару по Харкову поранено шістьох людей

08:29 27.07.2022
У результаті обстрілу Миколаєва було зафіксовано влучення в промислову зону, попередньо жертв немає

У результаті обстрілу Миколаєва було зафіксовано влучення в промислову зону, попередньо жертв немає

07:38 27.07.2022
Вночі окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області, поранено жінку

Вночі окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області, поранено жінку

20:48 26.07.2022
Під уламками будинку культури у Чугуєві загинули троє людей

Під уламками будинку культури у Чугуєві загинули троє людей

10:43 26.07.2022
Окупанти пошкодили газопровід у Балаклійській громаді, без газу залишилася тисяча будинків

Окупанти пошкодили газопровід у Балаклійській громаді, без газу залишилася тисяча будинків

10:24 26.07.2022
Харків та Чугуїв були обстріляні із С-300 - поліція

Харків та Чугуїв були обстріляні із С-300 - поліція

08:45 26.07.2022
У результаті ранкового ракетного удару в Миколаєві вражено об'єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство

У результаті ранкового ракетного удару в Миколаєві вражено об'єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство

08:22 26.07.2022
Унаслідок чергового обстрілу Чугуєва пошкоджено критичну інфраструктуру

Унаслідок чергового обстрілу Чугуєва пошкоджено критичну інфраструктуру

08:08 26.07.2022
Рятувальники продовжують шукати людей під завалами зруйнованого ворожими обстрілами будинку культури у Чугуєві

Рятувальники продовжують шукати людей під завалами зруйнованого ворожими обстрілами будинку культури у Чугуєві

07:53 26.07.2022
Окупанти збільшили інтенсивність застосування ракет та артилерії проти мирних жителів Харківщини

Окупанти збільшили інтенсивність застосування ракет та артилерії проти мирних жителів Харківщини

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України знешкодили розвідгрупу окупантів поблизу Пасіки, відбили штурмові дії ворога на Краматорському та Бахмутському напрямках

Кандидат на посаду керівника САП Клименко відповідає вимогам законодавства - конкурсна комісія

Словенія передасть Україні обладнання для цивільного розмінування та допоможе у відновленні Харкова - Кулеба

У морпортах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" розпочато підготовку до запуску морського зернового коридору

Необхідно забезпечити невідворотність покарання всіх російських воєнних злочинців – Костін у Раді

ОСТАННЄ

ЗС України знешкодили розвідгрупу окупантів поблизу Пасіки, відбили штурмові дії ворога на Краматорському та Бахмутському напрямках

Верховна Рада заборонила відвідування колекторами військовослужбовців та їхніх сімей

Кандидат на посаду керівника САП Клименко відповідає вимогам законодавства - конкурсна комісія

СБУ та НАБУ затримали керівника охорони нардепа Деркача

Унаслідок бойових дій постраждали 35 об'єктів молодіжної інфраструктури - Гутцайт

Волинська область готова до відбиття будь-якого нападу - К.Тимошенко

Рада встановила щомісячні виплати Героям України та кавалерам орденів

Главі РПЦ заборонили в'їзд до Литви до 2027 року

Кличко передав Держприкордонслужбі України 35 мікроавтобусів

Рада планує посилити відповідальність за спалювання рослин у період надзвичайного чи воєнного стану в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА