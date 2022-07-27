Кандидат на посаду керівника САП Клименко відповідає вимогам законодавства - конкурсна комісія

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), яка раніше направила до Офісу генпрокурора пропозицію призначити Олександра Клименка на посаду керівника САП, отримала відповідь від Офісу генпрокурора щодо відповідності кандидата вимогам законів про очищення влади.

На засіданні у середу голова конкурсної комісії Катерина Коваль повідомила, що після направлення документів до Офісу генерального прокурора на затвердження кандидатур голови та заступника керівника САП засідання щодо проведення конкурсу закрито не було.

"Хочу повідомити, що ми отримали відповідь від Офісу генпрокурора на наш лист… "На ваш лист щодо відповідності кандидатів Клименка та Синюка вимогам закону України про очищення влади та запобігання корупції, а також щодо наявності у них допуску до держтаємниці… повідомляємо,… що кандидат Клименко відповідає вимогам закону України про очищення влади та запобігання корупції та закону про держтаємницю щодо отримання допуску до держтаємниці. Кандидат Синюк… відповідає вимогам законів", - повідомила Коваль.

На засідання було запрошено Клименка як переможця конкурсу на керівника САП.

Коваль уточнила у нього, чи не має він пропозицій чи зауважень щодо обрання його на посаду як переможця у конкурсі, на що Клименко відповів: "Ні".

Також Коваль оголосила проєкт подання до Офісу генпрокурора для розгляду питання щодо призначення заступника генпрокурора - керівника САП.

Вона дала зрозуміти, що всі ці процедурні моменти потрібні у зв'язку із затвердженням Верховною Радою Андрія Костіна генеральним прокурором.

Комісія затвердила текст подання, найближчим часом, за словами голови комісії, направить його генпрокурору.

"Сподіваюся, що новий генеральний прокурор дуже швидко прийме рішення про призначення вас керівником САП", - сказала Коваль, звертаючись до Клименка.

Також комісія затвердила подання на призначення Андрія Синюка заступником керівника САП. Ці подання буде направлено до Офісу генпрокурора після призначення Клименка на посаду керівника САП.

Трансляція засідання відбувалася на ютуб-каналі конкурсної комісії.

Як повідомлялося, 19 липня 2022 року конкурсна комісія з обрання керівника САП затвердила результати конкурсу, за яким переможцем у конкурсі на керівника САП визначено детектива НАБУ Олександра Клименка, та повідомила, що документи подаються на затвердження до Офісу генпрокурора.

Крім того, комісія ухвалила рішення про кандидатуру прокурора Офісу генпрокурора Андрій Синюка на посаду заступника керівника САП та направила документи до Офісу генпрокурора на затвердження.