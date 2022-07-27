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18:34 27.07.2022

СБУ та НАБУ затримали керівника охорони одного з нардепів

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СБУ та НАБУ затримали керівника охорони одного з нардепів

Співробітники контррозвідки СБУ та детективи НАБУ затримали керівника особистої охорони одного з народних депутатів України, якого підозрюють у незаконному зберіганні боєприпасів, повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що у затриманого вилучено декілька ручних осколкових гранат, а також набої до нарізної вогнепальної зброї.

"За даними Служби безпеки, фігурант був наближеним до чинного депутата-втікача, якого СБУ вважає причетним до роботи на російські спецслужби. Зокрема, цей депутат курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що у керівника особистої охорони правоохоронці виявили та вилучили матеріали, що свідчать про тривалу підривну діяльність з боку чинного нардепа проти України, його зв'язки з представниками держави-агресора та колаборантами.

Після детального вивчення та аналізу виявлених речей та документів діям народного обранця та його спільників дадуть належну правову оцінку.

"Затриманому готується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу", - наголошують у спецслужбі.

Там додають, що заходи щодо викриття зловмисників проводили співробітники Департаменту контррозвідки СБУ у співпраці з детективами НАБУ за процесуального керівництва САП.

Теги: #нардеп #охоронець #затримання

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