Унаслідок бойових дій постраждали 35 об'єктів молодіжної інфраструктури - Гутцайт

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявляє, що внаслідок бойових дій постраждали 35 об'єктів молодіжної інфраструктури на всій території України.

"Загальні збитки, завдані молодіжній інфраструктурі на всій території України, становлять майже 100 млн грн. 9 об'єктів зруйновані, 26 мають суттєві або часткові пошкодження", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства з посиланням на Гутцайта.

Зазначається, що ще 60 об'єктів молодіжної інфраструктури опинилися на тимчасово окупованих територіях, даних про їхній стан немає.