У морпортах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" розпочато підготовку до запуску морського зернового коридору

Морські порти "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" розпочали підготовку до заходів щодо завантаження та відправлення зернових та супутніх вантажів.

"У портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" проводяться підготовчі роботи для забезпечення навантаження та відправлення зерна", - повідомили у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Міністерства інфраструктури.

Раніше у ВМС ЗСУ повідомили, що у Чорному морі відновлено роботу українських портів.

"У зв'язку з укладанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна відновлено роботу в портах "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Вихід та захід суден до морських портів здійснюватиметься шляхом формування каравану, який супроводжуватиме корабель лідирування", - повідомила пресслужба ВМС ЗСУ у фейсбуці.

Для забезпечення запуску зернового коридору працюють фахівці Центру навігації, гідрографії та гідрометеорології ВМС ЗСУ та філії державної установи "Одеський район Держгідрографії", проводячи спільну роботу з навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки судноплавства.

Це роботи, які визначають безпечні шляхи руху суден, які перевозитимуть українське зерно.