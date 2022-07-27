Події

16:26 27.07.2022

У морпортах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" розпочато підготовку до запуску морського зернового коридору

1 хв читати
У морпортах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" розпочато підготовку до запуску морського зернового коридору

Морські порти "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" розпочали підготовку до заходів щодо завантаження та відправлення зернових та супутніх вантажів.

"У портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" проводяться підготовчі роботи для забезпечення навантаження та відправлення зерна", - повідомили у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Міністерства інфраструктури.

Раніше у ВМС ЗСУ повідомили, що у Чорному морі відновлено роботу українських портів.

"У зв'язку з укладанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна відновлено роботу в портах "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Вихід та захід суден до морських портів здійснюватиметься шляхом формування каравану, який супроводжуватиме корабель лідирування", - повідомила пресслужба ВМС ЗСУ у фейсбуці.

Для забезпечення запуску зернового коридору працюють фахівці Центру навігації, гідрографії та гідрометеорології ВМС ЗСУ та філії державної установи "Одеський район Держгідрографії", проводячи спільну роботу з навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки судноплавства.

Це роботи, які визначають безпечні шляхи руху суден, які перевозитимуть українське зерно.

Теги: #зерно #підготовка #порти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:44 27.07.2022
У Стамбулі розпочав роботу Спільний координаційний центр, який опікуватиметься вивезенням зерна з портів України

У Стамбулі розпочав роботу Спільний координаційний центр, який опікуватиметься вивезенням зерна з портів України

14:20 27.07.2022
У Чорному морі відновлено роботу українських портів – ВМС ЗСУ

У Чорному морі відновлено роботу українських портів – ВМС ЗСУ

12:15 27.07.2022
Посольство України в Ізраїлі щодо обстрілу Одеського порту: рф всіх обманює

Посольство України в Ізраїлі щодо обстрілу Одеського порту: рф всіх обманює

07:45 27.07.2022
Аграрії Тернопільської області вже зібрали 250 тис. тонн зерна

Аграрії Тернопільської області вже зібрали 250 тис. тонн зерна

07:02 26.07.2022
Ердоган закликав усі сторони до виконання угоди щодо вивезення українського зерна

Ердоган закликав усі сторони до виконання угоди щодо вивезення українського зерна

17:17 25.07.2022
Україна розпочне експорт зерна через чорноморські порти - Зеленський

Україна розпочне експорт зерна через чорноморські порти - Зеленський

15:17 25.07.2022
Держава може втрутитися, якщо після запуску портів ринок і трейдери "підуть не туди" – глава Мінагрополітики

Держава може втрутитися, якщо після запуску портів ринок і трейдери "підуть не туди" – глава Мінагрополітики

15:02 25.07.2022
Україна готується до старту руху суден із морпортів країни цього тижня - глава Мінінфраструктури

Україна готується до старту руху суден із морпортів країни цього тижня - глава Мінінфраструктури

14:53 25.07.2022
Експорт зерна розпочнеться з морпорту "Чорноморськ", протягом двох тижнів - з портів "Одеса" та "Південний"

Експорт зерна розпочнеться з морпорту "Чорноморськ", протягом двох тижнів - з портів "Одеса" та "Південний"

15:31 24.07.2022
В ООН запевнили, що коментар "неназваного джерела" у ЗМІ щодо ракетного удару по порту Одеси не відображає позиції організації – МЗС України

В ООН запевнили, що коментар "неназваного джерела" у ЗМІ щодо ракетного удару по порту Одеси не відображає позиції організації – МЗС України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України знешкодили розвідгрупу окупантів поблизу Пасіки, відбили штурмові дії ворога на Краматорському та Бахмутському напрямках

Кандидат на посаду керівника САП Клименко відповідає вимогам законодавства - конкурсна комісія

Словенія передасть Україні обладнання для цивільного розмінування та допоможе у відновленні Харкова - Кулеба

Необхідно забезпечити невідворотність покарання всіх російських воєнних злочинців – Костін у Раді

Рада заборонила примусове стягнення боргів за житлово-комунальні послуги під час війни

ОСТАННЄ

ЗС України знешкодили розвідгрупу окупантів поблизу Пасіки, відбили штурмові дії ворога на Краматорському та Бахмутському напрямках

У результаті ворожих обстрілів на Харківщині поранено 12-річну дитину та її батька

Верховна Рада заборонила відвідування колекторами військовослужбовців та їхніх сімей

Кандидат на посаду керівника САП Клименко відповідає вимогам законодавства - конкурсна комісія

СБУ та НАБУ затримали керівника охорони нардепа Деркача

Унаслідок бойових дій постраждали 35 об'єктів молодіжної інфраструктури - Гутцайт

Волинська область готова до відбиття будь-якого нападу - К.Тимошенко

Рада встановила щомісячні виплати Героям України та кавалерам орденів

Главі РПЦ заборонили в'їзд до Литви до 2027 року

Кличко передав Держприкордонслужбі України 35 мікроавтобусів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА