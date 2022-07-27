Події

13:55 27.07.2022

Україна просить муніципалітети Словенії допомогти у повоєнному відновленні Ірпеня - глава МЗС

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Міністр закордонних справ Словенії Таня Файон відвідала Ірпінь та повідомила, що Україна висловила побажання, щоб словенські муніципалітети допомогли у повоєнному відновленні Ірпеня.

"З Олексієм Кулебою, головою Київської обласної військової адміністрації, ми розглянули руйнівні наслідки російської військової окупації Ірпеня. Українська сторона висловила побажання, щоб словенські муніципалітети допомогли у повоєнному відновленні Ірпеня", - написала вона у твіттері у середу.

Файон та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також поклали квіти до Стіни пам'яті загиблих за Україну та вшанували пам'ять загиблих.

Теги: #міністр #словенія

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