Не готові до територіальних поступок для досягнення миру вже 84% українців – соцопитування КМІС

До 84% збільшилася кількість українців, які заявляють про неприпустимість жодних територіальних поступок для досягнення миру з РФ, йдеться в результатах дослідження "Динаміка готовності до територіальних поступок для якнайшвидшого завершення війни", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 6-20 липня.

Лише 10% опитаних заявили, що допускають відмову від якихось територій для досягнення миру та збереження незалежності, решті важко визначитися з відповіддю.

У травні цього року респондентів, які заявляли про неприпустимість територіальних поступок, було 82%, тих, які допускали відмову від територій, було 10%. Отже, тих, хто не допускає територіальних поступок, стало дещо більше за рахунок людей, які раніше не могли визначитися з відповіддю.

В усіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Серед жителів сходу країни - 77% проти поступок (готові на них лише 16%), при цьому з травня противників поступок побільшало (було 68%). Серед жителів півдня 82% проти поступок (готові 10%). У решті регіонів суттєвих змін не було.

Серед респондентів, які до 24 лютого проживали на територіях, що після 24 лютого були окуповані, і виїхали на підконтрольну уряду територію, 17% виступають за територіальні поступки, 82% проти.

Серед етнічних росіян 68% виступають проти територіальних поступок (підтримують - 19%), серед російськомовних українців 76% проти поступок (за – 14%), серед білінгвів проти поступок 85% (за – 9%), серед україномовних українців проти поступок 88%, за - 8%

Крім того, під час дослідження використовувався застосовуваний у вивчені тіньової економіки метод "задуманого знайомого", який гарантував респондентам анонімність і забезпечував щирість відповідей. Респонденту пропонували задумати когось із членів родини, колегу по роботі, друга, ворога, кого він добре знає, або самого себе та відповісти за запитання за нього. За цим методом 80% опитаних проти будь-яких поступок, а 14% їх підтримують.

Опитування проводилось методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) серед 2000 респондентів у підконтрольних регіонах України. За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з ймовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, та 1,1% для показників, близьких до 5%. В умовах війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення, але отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність, зазначають у КМІС.

"Результати опитування засвідчують, що, попри можливе наростання втоми, ускладнення соціально-економічної ситуації, важкі бої і терористичні атаки, українці зберігають згуртованість у питанні, що агресору не можна йти на поступки… Хоча Росія намагалася нав'язати "розкол" українському суспільству за різними лініями, але жителі і заходу, і сходу, і україномовні жителі, і російськомовні, і етнічні українці, і етнічні росіяни мають спільний погляд на неможливість територіальних поступок агресору", - йдеться в пресрелізі інституту.