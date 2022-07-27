У Бахмуті внаслідок російського обстрілу частково зруйновано житлову п'ятиповерхівку, вилучено тіло загиблого - ДСНС

У Бахмуті внаслідок російського обстрілу частково зруйновано житлову п'ятиповерхівку, рятувальники виявили тіло загиблого, одну людину врятовано, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок обстрілу, що стався близько сьомої ранку, частково зруйновано житлову п'ятиповерхівку. В результаті пошукових робіт, що їх проводили рятувальники, врятовано одну особу, вилучено тіло ще однієї людини", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

Рятувальні роботи завершено. Від Головного управління було залучено п'ять осіб особового складу та одну одиницю техніки.