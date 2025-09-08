Кабінет міністрів після ворожого влучення у Будинок уряду провів засідання у Клубі Кабміну

Кабінет міністрів у понеділок після ворожого влучення у Будинок уряду провів засідання не в офіційній залі засідань, а у Клубі Кабміну.

"Уряд продовжує працювати", - написала прем'єр-міністр Юлія Свириденко в телеграм-каналі в понеділок ввечері по результатам засідання уряду.

Із фото, які опублікувала голова уряду, видно, що засідання проходило не у Залі засідань Будинку уряду на вулиці Грушевського, 12/2, як це відбувається зазвичай, а у Клубі Кабінету міністрів на вулиці Інституцькій.

Раніше Свириденко в своїх соціальних мережах показувала руйнування, які були завдані під час російського обстрілу в ніч на 7 вересня. Зокрема, за її словами, пошкоджень зазнали дах і верхні поверхи Будинку уряду.

"Зараз тут триває ліквідація наслідків і невдовзі почнуться роботи із перекриття даху", - написала вона у понеділок зранку, коли показувала руйнування для керівників дипломатичних місій.

В той же час, наразі достеменно не відомо які саме урядові приміщення постраждали.

Агентство "Інтерфакс-Україна" зверталося до прес-служби уряду із запитанням, чи у результаті влучання чи гасіння пожежі зазнала пошкоджень, зокрема, зала засідань уряду, але на момент публікації новини відповіді не отримало.

Як повідомлялося, у будівлю Кабінету міністрів в ніч на 7 вересня влучила крилата ракета "Іскандер", але її бойова частина не здетонувала. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко це вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ поцілили по будівлі Кабміну. Вона відзначила, що ніхто із працівників не постраждав.