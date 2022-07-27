Події

12:03 27.07.2022

Лише 9% українців хотіли б виїхати за кордон на ПМП, але 28% не проти там попрацювати - опитування "Рейтингу"

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Лише 9% українців хотіли б виїхати за кордон на ПМП, але 28% не проти там попрацювати - опитування "Рейтингу"

Переважна більшість (90%) жителів не хотіла б виїхати за кордон на постійне місце проживання, і лише 9% виявляють таке бажання, свідчать результати загальнонаціонального опитування "Україна під час війни. Зайнятість і доходи", проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 23-24 липня 2022 року.

Водночас порівняно з опитуваннями, які проводили в попередні роки, охочих виїхати за кордон стало значно менше (2018 року було 23%, 2020-го – 27%).

Водночас на запитання, чи хотіли б ви особисто працювати чи отримати роботу за кордоном, ствердно відповіли 28% респондентів, а 70% відповіли негативно. Порівняно з колишніми опитуваннями цей показник знижується, але поступово та несуттєво (у 2021 році хотіли попрацювати за кордоном 33% опитаних, у 2020-му – 35%, у 2018-му – 29%).

Серед охочих виїхати жити за кордон трохи більше жителів сходу України (13%), у решті макрорегіонів цей показник у межах 8-10%. Також більше охочих виїхати серед респондентів молодше 50 років (13-15%), чоловіків (13%).

Серед охочих попрацювати за кордоном дещо більше жителів сходу (34%) та заходу (32%) України, молоді віком до 35 років (42%), чоловіків (38%).

Опитування проводили методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) серед 1000 респондентів віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу та територій, де відсутній український мобільний зв'язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 3,1%.

Теги: #опитування #закордон

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