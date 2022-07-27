На Миколаївщині через ворожі обстріли знищено 230 га врожаю пшениці

Поблизу с. Котляреве Шевченківської територіальної громади Миколаївської області через ворожі обстріли знищено 230 гектарів урожаю пшениці, повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"Учора внаслідок обстрілів знищено 230 га врожаю пшениці. Практично все, що тяжко вирощували фермери поблизу с. Котляреве Шевченківської територіальної громади. Згоріло поле з ячменем на площі 4 га біля с. Котлярове, пшениця на корені площею 2,5 га неподалік с. Лимани Галицинівської ТГ", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.