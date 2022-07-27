Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області одна людина загинула, одну поранено

Минулої доби вівторка в результаті обстрілу населених пунктів Донецької області загинула 1 особа, ще 1 було поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 26 липня росіяни вбили 1 мирного жителя Донбасу - у Сіверську. Ще 1 людина отримала поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - написав Кириленко в телеграм-каналі в середу вранці.