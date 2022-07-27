Події

07:19 27.07.2022

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено житлові будинки та експериментальний цех з ремонту та виготовлення нафтогазового обладнання

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На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено житлові будинки та експериментальний цех з ремонту та виготовлення нафтогазового обладнання

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Харків та населені пункти області (Золочів, Циркуни, Андріївку).

"Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти задокументували за минулу добу понад 30 фактів руйнувань житла та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів і пожеж... Унаслідок агресії ворога пошкоджено об'єкти інфраструктури, приміщення сільгосппідприємства, експериментальний цех з ремонту та виготовлення нафтогазового обладнання, приватні будинки та багатоквартирні будинки", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Крім того, правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1100 машин для виявлення правопорушень. Завдяки інформації від населення, до відділів поліції доставлено 10 осіб для перевірки щодо їх можливої співпраці з російськими окупантами.

 

 

Теги: #харків #пошкодження #обстріли

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