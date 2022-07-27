Розмова президента США та голови КНР може відбутися 28 липня

Розмова президента США Джо Байдена та голови КНР Сі Цзіньпіна запланована на четвер - 28 липня, повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Як зазначили співрозмовники агентства, розмова із Сі Цзіньпіном стане "продовженням зусиль адміністрації Байдена щодо підтримки відкритих ліній зв'язку, щоб гарантувати, що відносини не переростуть у ненавмисний конфлікт".

У вівторок представник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив журналістам, що Байден та Сі Цзіньпін обговорять напруженість навколо Тайваню та способи управління конкуренцією з Китаєм.

Минулого тижня президент США Джо Байден заявив, що розраховує поговорити з головою КНР у найближчі десять днів, але не назвав точну дату.