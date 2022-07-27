Голова Єврокомісії вітала домовленість країн ЄС щодо скорочення споживання газу

Глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн поширила у вівторок заяву, в якій назвала політичну угоду країн ЄС щодо регламенту із заходів щодо скорочення попиту на газ "рішучим кроком, щоб протистояти загрозі повного припинення подачі газу".

"Я рішуче вітаю схвалення Радою ЄС регламенту ради про скоординовані заходи щодо скорочення попиту на газ. Політична угода, досягнута радою в рекордно стислі терміни на основі пропозиції комісії "Економити газ для безпечної зими", представленої минулого тижня, забезпечить упорядковане та скоординоване скорочення споживання газу в ЄС для підготовки до майбутньої зими", - йдеться в опублікованому в Брюсселі комюніке.

За її словами, цей регламент доповнюватиме всі інші дії, вжиті на сьогодні в контексті плану REPowerEU щодо скорочення залежності від російських енергоносіїв, зокрема, у сфері диверсифікації джерел газопостачання, прискорення розвитку поновлюваних джерел енергії та підвищення енергоефективності.

"Колективне зобов'язання скоротити на 15% (попит на газ – ІФ-У) дуже важливе і допоможе заповнити наші сховища перед зимою. Більше того, можливість оголосити союзне попередження - стан готовності ЄС, що призведе до обов'язкового скорочення споживання газу в державах-членах, дає переконливий сигнал про те, що ЄС зробить усе можливе, щоб забезпечити надійність поставок та захистити своїх споживачів, чи то домашні господарства, чи промисловість", - вважає Ляєн.

На її думку, заява "Газпрому" про те, "що він продовжує скорочувати постачання газу до Європи "Північним потоком" без поважної технічної причини, ще раз ілюструє ненадійність Росії як постачальника енергії".

"Завдяки сьогоднішній домовленості ми тепер готові вирішувати питання енергетичної безпеки в європейському масштабі як союз", - підсумувала голова Європейської комісії.

Раніше у вівторок повідомлялося, що міністри енергетики країн ЄС змогли укласти політичну угоду щодо скорочення споживання газу Євросоюзом. План скорочення споживання газу Єврокомісія запропонувала 20 липня.

"Комісія пропонує новий законодавчий інструмент та європейський план скорочення попиту на газ, щоб зменшити споживання газу в Європі на 15% до наступної весни", - йшлося у комюніке ЄК, опублікованому в Брюсселі.

Узгоджений державами Євросоюзу законодавчий текст щодо скорочення попиту на газ на 15% буде офіційно схвалений державами-членами через письмову процедуру найближчими днями після технічних уточнень, оголосила Рада ЄС.