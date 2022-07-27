Фонд "Повернись живим" придбав та передав ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2
Фонд "Повернись живим" придбав безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2 та передав його українським військовим, повідомляє пресслужба фонду.
"Беспілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2 загальною вартістю $16 502 450 Фонд "Повернись живим" першим в Україні придбав і передав військовим", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі у вівторок увечері.
Зазначено, що до повноцінної автономної системи входять: система повітряного зв'язку; мобільний комплекс наземного управління; наземний термінал передачі даних; система розпізнавання "свій-чужий"; три ударні безпілотники; декілька десятків коригованих авіаційних боєприпасів та інше необхідне наземне обладнання і запасні частини.