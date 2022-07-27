Україна приєднається до робочої групи щодо боротьби з хабарництвом ОЕСР

Глава Офісу президента України підтримав ініціативу щодо приєднання України до робочого органу Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) – Робочої групи щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях, повідомив він у вівторок у телеграм-каналі.

"Сьогодні в Офісі президента провели робочу нараду з цього питання. Вступ України до Організації економічного співробітництва та розвитку буде ознакою довіри до нашої країни, яку постійно треба зміцнювати", - написав він.

Єрмак зазначив, що "ми прагнемо відбудувати Україну після війни. Для цього нам потрібна динамічна та злагоджена економіка. Боротьба з корупцією та прозорість – це шлях до успіху і довіри інвесторів".

"Для досягнення цих цілей Україні важливим є вступ в робочий орган ОЕСР – Робочу групу щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях", - написав він.

Це, зокрема, "забезпечить максимальну відкритість процесів, які відіграватимуть важливу роль у післявоєнній відбудові нашої держави, підвищення довіри, налагодження оперативної співпраці з представниками іноземних компетентних органів для обміну інформацією щодо актуальних розслідувань, впровадження механізмів, які знизять ризики корупції в повоєнний період, зокрема з боку транснаціональних корпорацій та під час надання міжнародної допомоги".

За результатами наради було ухвалено рішення щодо створення міжвідомчої робочої групи, яка відповідатиме за координацію дій щодо імплементації в Україні норм Антикорупційної конвенції ОЕСР та інших стандартів, розроблених Робочою групою ОЕСР та її робочого органу – секретаріату.