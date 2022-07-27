Події

06:47 27.07.2022

Україна приєднається до робочої групи щодо боротьби з хабарництвом ОЕСР

2 хв читати
Україна приєднається до робочої групи щодо боротьби з хабарництвом ОЕСР

Глава Офісу президента України підтримав ініціативу щодо приєднання України до робочого органу Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) – Робочої групи щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях, повідомив він у вівторок у телеграм-каналі.

"Сьогодні в Офісі президента провели робочу нараду з цього питання. Вступ України до Організації економічного співробітництва та розвитку буде ознакою довіри до нашої країни, яку постійно треба зміцнювати", - написав він.

Єрмак зазначив, що "ми прагнемо відбудувати Україну після війни. Для цього нам потрібна динамічна та злагоджена економіка. Боротьба з корупцією та прозорість – це шлях до успіху і довіри інвесторів".

"Для досягнення цих цілей Україні важливим є вступ в робочий орган ОЕСР – Робочу групу щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях", - написав він.

Це, зокрема, "забезпечить максимальну відкритість процесів, які відіграватимуть важливу роль у післявоєнній відбудові нашої держави, підвищення довіри, налагодження оперативної співпраці з представниками іноземних компетентних органів для обміну інформацією щодо актуальних розслідувань, впровадження механізмів, які знизять ризики корупції в повоєнний період, зокрема з боку транснаціональних корпорацій та під час надання міжнародної допомоги".

За результатами наради було ухвалено рішення щодо створення міжвідомчої робочої групи, яка відповідатиме за координацію дій щодо імплементації в Україні норм Антикорупційної конвенції ОЕСР та інших стандартів, розроблених Робочою групою ОЕСР та її робочого органу – секретаріату.

 

Теги: #група #приєднання #оеср

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:11 09.06.2022
Зеленський привітав відкриття в Києві регіонального офісу Організації економічного співробітництва та розвитку – виступ на конференції ОЕСР

Зеленський привітав відкриття в Києві регіонального офісу Організації економічного співробітництва та розвитку – виступ на конференції ОЕСР

15:42 02.06.2022
Міжнародна експертна група Єрмака-Макфола закликає ЄС прискорити запровадження повного ембарго на російські енергоносії

Міжнародна експертна група Єрмака-Макфола закликає ЄС прискорити запровадження повного ембарго на російські енергоносії

07:12 27.05.2022
Пішов із життя учасник гурту Depeche Mode Енді Флетчер

Пішов із життя учасник гурту Depeche Mode Енді Флетчер

07:03 25.05.2022
Зеленський: Завдання міжнародної консультативної групи – розробити формат гарантій для України, який працюватиме

Зеленський: Завдання міжнародної консультативної групи – розробити формат гарантій для України, який працюватиме

13:38 22.05.2022
У Раді створили групу "Відновлення України"

У Раді створили групу "Відновлення України"

08:02 29.04.2022
ЄК і Болгарія створюють робочу групу платформи ЄС із закупівель енергоносіїв

ЄК і Болгарія створюють робочу групу платформи ЄС із закупівель енергоносіїв

16:16 21.04.2022
У ВР створили нове об'єднання "Платформа за життя та мир", до якого увійшли 25 депутатів із колишньої "ОПЗЖ"

У ВР створили нове об'єднання "Платформа за життя та мир", до якого увійшли 25 депутатів із колишньої "ОПЗЖ"

13:45 15.04.2022
Група з ексчленів фракції "ОПЗЖ" буде менш впливовою, ніж фракція, - Корнієнко

Група з ексчленів фракції "ОПЗЖ" буде менш впливовою, ніж фракція, - Корнієнко

09:59 14.04.2022
Ядерне агентство при ОЕСР призупинило участь Росії в організації

Ядерне агентство при ОЕСР призупинило участь Росії в організації

19:47 30.03.2022
Так звана Південна Осетія готується увійти до складу РФ

Так звана Південна Осетія готується увійти до складу РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські військові завдали удару по Антонівському мосту в Херсоні – ОК "Південь"

Президент вніс до Ради подання про призначення нардепа Костіна генпрокурором

Харків зазнав ворожого ракетного удару, за попередніми даними, жертв немає

Українські військові звільнили Андріївку від окупантів

Російський ціновий газовий терор проти Європи заслуговує на нові санкції

ОСТАННЄ

Голова Полтавської обладміністрації попередив про навчальні стрільби поблизу Миргорода

РФ втратила в Україні з 24 лютого вже понад 40 тис. військових, 200 за добу – Генштаб ЗСУ

Українські військові завдали удару по Антонівському мосту в Херсоні – ОК "Південь"

Президент вніс до Ради подання про призначення нардепа Костіна генпрокурором

У результаті ранкового ворожого ракетного удару по Харкову поранено шістьох людей

Минулої доби окупанти двічі завдали ракетних ударів по Луганській області

У результаті обстрілу Миколаєва було зафіксовано влучення в промислову зону, попередньо жертв немає

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області одна людина загинула, одну поранено

США вивчають пропозицію Борреля щодо відновлення СВПД

Вранці окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та області, пошкоджено адмінбудівлі та навчальний заклад, виникла пожежа на парковці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА