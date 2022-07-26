Події

20:24 26.07.2022

Байден завершив курс лікування від COVID-19, але залишається на ізоляції

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Байден завершив курс лікування від COVID-19, але залишається на ізоляції

Президент США Джо Байден завершив п'ятиденний курс лікування препаратом Paxlovid від коронавірусу, тепер йому дозволено почати займатися фізичною активністю, повідомив лікар Кевін О'Коннор.

"Президент Байден завершив п'ятиденний курс Paxlovid. Його симптоми практично повністю зникли", - йдеться у повідомленні лікаря, поширеному Білим домом.

О'Коннор зазначив, що президент США "як і раніше залишається на ізоляції".

"Президент почувається досить добре, щоб відновити фізичну активність", - йдеться у повідомленні.

Минулого тижня прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що президент США 21 липня отримав позитивний результат тестування на коронавірус, пішов на ізоляцію і продовжує виконувати обов'язки зі своєї резиденції.

Байден пройшов повний курс вакцинації COVID-19, а також прийняв дві бустерні дози вакцини.

 

 

Теги: #сша #президент #здоровя

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