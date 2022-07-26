Зеленський провів першу в історії українсько-уругвайських відносин розмову з президентом Уругваю

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Уругваю Луїсом Лакальє Поу.

"Провів першу в історії українсько-уругвайських відносин розмову з президентом Уругваю Луїсом Лакальє Поу. Цінуємо засудження агресії РФ, підтримку України в міжнародних організаціях. Закликав Уругвай, як і інших партнерів у Латинській Америці, запроваджувати санкції проти агресора", - написав Зеленський у твіттері у вівторок.