Події

18:54 26.07.2022

Зеленський провів першу в історії українсько-уругвайських відносин розмову з президентом Уругваю

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Зеленський провів першу в історії українсько-уругвайських відносин розмову з президентом Уругваю

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Уругваю Луїсом Лакальє Поу.

"Провів першу в історії українсько-уругвайських відносин розмову з президентом Уругваю Луїсом Лакальє Поу. Цінуємо засудження агресії РФ, підтримку України в міжнародних організаціях. Закликав Уругвай, як і інших партнерів у Латинській Америці, запроваджувати санкції проти агресора", - написав Зеленський у твіттері у вівторок.

 

Теги: #розмова #уругвай #зеленський

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