Українські військові знищили російський дрон-камікадзе на Миколаївщині

У вівторок, 26 липня, українські військовослужбовці збили російський ударний безпілотний літальний апарат "Ланцет", який намагався атакувати радіолокаційну станцію в Миколаївській області, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Максимальна швидкість дрона-камікадзе становить 110 км/год під час горизонтального польоту та 300 км/год під час атаки цілі. Дальність дії – 40 км", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Дрон збили військовослужбовці повітряного командування "Південь".