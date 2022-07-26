Події

18:16 26.07.2022

Українські військові знищили російський дрон-камікадзе на Миколаївщині

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У вівторок, 26 липня, українські військовослужбовці збили російський ударний безпілотний літальний апарат "Ланцет", який намагався атакувати радіолокаційну станцію в Миколаївській області, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Максимальна швидкість дрона-камікадзе становить 110 км/год під час горизонтального польоту та 300 км/год під час атаки цілі. Дальність дії – 40 км", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Дрон збили військовослужбовці повітряного командування "Південь".

 

Теги: #рф #знищення #дрон

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