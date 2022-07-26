ФРН передала українській армії РСЗВ Mars II та САУ Panzerhaubitzen 2000

Федеративна Республіка Німеччина передала українській армії три реактивні системи залпового вогню Mars II і три самохідні артилерійські установки Panzerhaubitzen 2000 (PzH 2000), заявила федеральний міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт.

"Обіцяні реактивні системи залпового вогню Mars II і три самохідні гаубиці PzH 2000 поставлено. Ми дотримуємося свого слова", - наводить слова Ламбрехт німецьке видання De Zeit.

Глава офісу президента Андрій Єрмак у вівторок підтвердив передачу систем Mars II Україні. "РСЗВ Mars II уже передані Україні нашими німецькими союзниками", - написав він у телеграм-каналі.