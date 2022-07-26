СБУ знешкодила російську агентуру, яка коригувала ракетні удари по Донецькій залізниці

Служба безпеки України викрила зловмисників, які збирали розвіддані про позиції українських військ, а також коригували артилерійські обстріли об'єктів критичної інфраструктури, повідомляє СБУ.

"Співробітники СБУ викрили на співпраці з ворогом керівника однієї з місцевих станцій "Укрзалізниці". Перебуваючи на посаді, вона "зливала" агресорам закриту інформацію щодо переміщення Сил оборони України на території області", - йдеться у повідомленні української спецслужби у вівторок.

За інформацією СБУ, ще одного російського агента контррозвідники Служби безпеки затримали в Бахмуті - зрадник передавав агресору інформацію про розташування підрозділів ЗСУ у прифронтовому районі.

"Ще двох ворожих інформаторів затримано на зборі розвідданих про переміщення українських військ в Бахмутському районі та поблизу Дружківки. Наразі зловмисникам повідомлено про підозри у вчиненні злочинів і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - наголошується в повідомленні.