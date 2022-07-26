Події

15:02 26.07.2022

СБУ знешкодила російську агентуру, яка коригувала ракетні удари по Донецькій залізниці

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СБУ знешкодила російську агентуру, яка коригувала ракетні удари по Донецькій залізниці

Служба безпеки України викрила зловмисників, які збирали розвіддані про позиції українських військ, а також коригували артилерійські обстріли об'єктів критичної інфраструктури, повідомляє СБУ.

"Співробітники СБУ викрили на співпраці з ворогом керівника однієї з місцевих станцій "Укрзалізниці". Перебуваючи на посаді, вона "зливала" агресорам закриту інформацію щодо переміщення Сил оборони України на території області", - йдеться у повідомленні української спецслужби у вівторок.

За інформацією СБУ, ще одного російського агента контррозвідники Служби безпеки затримали в Бахмуті - зрадник передавав агресору інформацію про розташування підрозділів ЗСУ у прифронтовому районі.

"Ще двох ворожих інформаторів затримано на зборі розвідданих про переміщення українських військ в Бахмутському районі та поблизу Дружківки. Наразі зловмисникам повідомлено про підозри у вчиненні злочинів і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - наголошується в повідомленні.

Теги: #сбу #залізниця #агентура

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