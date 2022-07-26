Події

13:30 26.07.2022

У Затоці рятувальники ліквідували пожежі, що виникли через ракетні удари, постраждав чоловік - ДСНС

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У Затоці рятувальники ліквідували пожежі, що виникли через ракетні удари, постраждав чоловік - ДСНС

У смт Затоці Одеської області рятувальники ліквідували пожежі, що виникли внаслідок ракетних ударів, постраждав чоловік, який після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовився, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні зранку до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання та руйнування приватних будівель прибережних сіл на Одещині, які трапились внаслідок влучення крилатих ракет. Внаслідок подій постраждав чоловік, який після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовився", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

Наразі пожежі ліквідовано.

Загалом було залучено десять одиниць пожежно-рятувальної техніки та 42 рятувальники.

У вівторок, 26 липня, російські окупанти, використовуючи стратегічну авіацію, здійснили ракетний обстріл Одеської області, повідомив речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За інформацією ОК "Південь", на Одещині є влучення у приватні будівлі прибережних сіл із наступним займанням. На місцях працюють рятувальники. Попередньо постраждалих немає.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ранковий ракетний удар по смт Затоці, наголосивши, що кожен російський "освободітєль" відповідатиме за все.

Теги: #дснс #затока #одеська_область

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