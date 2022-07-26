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12:30 26.07.2022

СБУ викрила плани РФ щодо псевдореферендуму про приєднання окупованих регіонів України

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СБУ викрила плани РФ щодо псевдореферендуму про приєднання окупованих регіонів України

Служба безпеки України задокументувала, що РФ розпочала активну фазу підготовки щодо проведення псевдореферендуму про приєднання окупованих територій України до РФ, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Як свідчить масив інформації, зібраний співробітниками української спецслужби, для проведення так званого волевиявлення ворог планує використати проросійську організацію "Донецька республіка", - розповів речник української спецслужби у відеоповідомленні, розміщеному у вівторок у телеграм-каналі СБУ.

За словами Дехтяренка, раніше "Донецька республіка" діяла лише на території терористичної організації "ДНР", але наразі її географію розширюють.

"Відповідно ворог планує і зміну назви. Найімовірніший варіант, який оберуть окупанти - "большая россия", - додав він.

За інформацією СБУ, у складі цього утворення вже активно діє понад 1 тис. осіб, які щодня проводять зустрічі з населенням тимчасово окупованих територій.

"Серед них - агітатори, блогери та "дружинники", які співпрацюють з окупантами. Фактично вони вербують людей, закликаючи їх приєднатися до організації. Вони "охопили вже понад 200 тис. місцевого населення", - зазначив речник СБУ.

Також Дехтяренко повідомив, що кремлівські куратори планують задіяти підконтрольні медіаресурси, щоб охопити своєю пропагандою понад 50 млн глядачів із Росії та сходу України.

"Крім того, загарбники планують перекинути в регіон понад 1 тис. російських експертів і добровольців для розхитування внутрішньої обстановки на свою користь. За даними СБУ, вони мають організувати незаконні масові збори, поширити агітацію на підтримку псевдореферендуму і облаштувати виборчкоми. Надалі планується підготовка звернення нібито від місцевих жителів до керівництва окупаційної адміністрації щодо приєднання Донецької області до РФ", - підсумував речник української спецслужби.

 

Теги: #сбу #псевдореферендум #оккупанты

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