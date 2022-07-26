Зеленський про обстріл Затоки: За все відповідатимуть, кожен "визволитель", який руйнує наше життя

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ранковий ворожий обстріл смт Затока на Одещині, наголосивши, що кожен російський "визволитель" відповідатиме за все.

"Ранок. Звичайне село Затока. Люди відпочивали та жили. Просто жили. Ні баз, ні військ. Просто терористам із РФ захотілося постріляти. За все відповідатимуть. Кожен. Кожен "визволитель", який руйнує наше життя", - написав Зеленський у своєму інстаграмі.

У вівторок, 26 липня, російські окупанти здійснили ракетний обстріл Одеської області, використовуючи стратегічну авіацію, повідомив речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За інформацією ОК "Південь", на Одещині є влучання у приватні будівлі прибережних сіл з подальшим займанням. На місцях працюють рятувальники. Попередньо постраждалих немає.