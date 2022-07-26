Російські окупанти подають у Маріуполі як питну воду з фекальними коліформами - радник мера

У Маріуполі воду, яку російські окупанти позиціонують як питну та очищену, пити не можна, оскільки вона змішана з фекальною речовиною, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Ми багато говорили про проблеми з питною водою і з урахуванням досвіду робили цілком логічні припущення щодо джерел водопостачання питної води в резервуари на вулицях та її шкідливості… Вода була передана на аналіз до Запорізької санстанції… Вода має у своєму складі коліформи. Простою мовою: воду набирають у відкритих водоймах (річка, озеро), вона змішана з фекальною речовиною. Така вода становить загрозу та передумову виникнення інфекційних хвороб (зокрема, дизентерії)", - написав він у своєму телеграм-каналі у вівторок.

Своє повідомлення Андрющенко доповнив фотокопією результатів дослідження маріупольської води, яке провели спеціалісти державної установи "Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України".

"Отже воду, яку подають як питну, пити не можна. Набирають її в річці Кальчик, як і повідомляли джерела, а тепер це підтверджено дослідженням", - додав радник мера.