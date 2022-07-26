Події

08:15 26.07.2022

Минулої доби в результаті обстрілів у Донецькій області вбито троє і поранено вісім осіб

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Минулої доби в результаті обстрілів у Донецькій області вбито троє і поранено вісім осіб

Минулої доби понеділка внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області вбито 3 та поранено 8 осіб, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 25 липня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: 1 у Красногорівці, 1 у Соледарі та 1 у Мар'їнці. Ще 8 людей отримали поранення", - написав Кириленко у телеграм-каналі у вівторок уранці.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #донецька #обстріли

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