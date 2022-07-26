Посуха у Франції змушує владу обмежувати використання води

У Франції за останню добу додалося ще два департаменти, в яких через тривалу посуху, впроваджено обмеження на використання води, і тепер їх кількість досягла 90 з 96 департаментів європейської частини країни.

З них, за даними міністерства екологічних перетворень, у 39 департаментах у понеділок оголошено кризовий стан, повідомив телеканал BFMTV.

Залежно від ступеня посухи, що вразила ті чи інші місця, розпорядженнями місцевих префектів запроваджено різні рівні обмежень від первинних заборон поливати сади і газони вдень до більш жорстких заходів як для приватних осіб, так і для установ і підприємств у департаментах, оголошених кризовими.

Йдеться, зокрема, про припинення "непріоритетних заборів води, включно для сільськогосподарських цілей". У кризових департаментах пріоритетними названо лише цілі, пов'язані з охороною здоров'я, громадянською безпекою, питною водою та санітарією.