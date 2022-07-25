Події

19:48 25.07.2022

Окупанти випустили 12 снарядів у прикордонну Михальчину Слободу

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Окупанти випустили 12 снарядів у прикордонну Михальчину Слободу

Російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" територію біля села Михальчина Слобода Новгород-Сіверської об'єднаної територіальної громади Чернігівської області у понеділок, інформація про постраждалих уточнюється.

"Сьогодні, 25 липня, близько 19:00 росіяни обстріляли з "Градів" територію біля села Михальчина Слобода (Новгород-Сіверська громада). Нарахували 12 вибухів/прильотів. Інформація про втрати серед населення та руйнування уточнюється", - написав Чаус.

Від краю Михальчиної Слободи до кордону з РФ 3 км, до Новгорода-Сіверського близько 35км. Згідно з переписом населення 2001 року у селі проживало 389 мешканців.

 

 

 

Теги: #обстріл #чернігівська_область

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