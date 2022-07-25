"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд Київ-Запоріжжя з 27 липня

АТ "Укрзалізниця" з метою забезпечення попиту пасажирів із Дніпропетровської та Запорізької областей, призначила курсування додаткового поїзда №272/271 Київ-Запоріжжя з 27 липня.

Як повідомляється в телеграм-каналі УЗ, поїзд курсуватиме за непарними числами, з відправленням з Києва о 22:30, і прибуттям до Запоріжжя - об 11:53.

Назад поїзд курсуватиме за парними числами: відправлення із Запоріжжя - о 20:05, прибуття до Києва - о 9:38.

Потяг курсуватиме через 10 міст, зокрема Нікополь, зі зручним часом відправлення та прибуття. Так, дорогою із Запоріжжя до Києва поїзд прибуватиме до Нікополя о 22:18, а дорогою назад, із Києва — о 9:15.

Квитки на поїзд будуть доступні найближчим часом онлайн (на сайті та в чат-боті) і в касах вокзалів.